KAGİDER'in; sektör liderleri, akademisyen veya ekonomistleri, alanında uzman konukları konuşmacı olarak ağırlandığı, geleneksel kahvaltı toplantılarının Eylül ayı konuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Toplantıya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, KAGİDER Kurucu üyelerinden Sunay Karamık ile İBB Meclis Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İBB İstanbul Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Banu Saraçlar katıldı.

BEZİRCİOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ ÖNEMLİ

Yaklaşık 200 KAGİDER üyesinin katıldığı kahvaltı toplantısında açılış konuşmasını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu yaptı. İBB’nin kadın istihdamını artırmak için önemli adımlar attığını söyleyen Esra Bezircioğlu, Belediye tarafından yürütülen projelerin; özellikle teknoloji, dijital hizmetler ve yeşil ekonomi gibi geleceğin sektörlerinde kadınların daha fazla yer almasını sağladığını vurguladı ve “Bu adımlar sadece kadınların iş gücüne katılımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı sektörlerde de kadınların etkili roller almasını teşvik ediyor” dedi.

Kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma süreçlerinde daha fazla yer alması için atılan adımların, daha eşitlikçi bir toplumun inşasında hayati öneme sahip olduğundan bahseden Bezircioğlu, şöyle konuştu: “Satın alma ve ihale süreçlerinde kadın girişimcilerin teşvik edilmesi ve dezavantajlı konumlarına karşı fırsat eşitliğinin sağlanması, hem iş dünyasında hem de kamusal alanda kadınların daha güçlü bir şekilde yer almasına olanak tanıyor. Belediyelerin bu alandaki destekleri ve teşvikleri, kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif yer alabilmesi için büyük bir itici güç olabilir.”

İMAMOĞLU: KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü projeler ve istihdam yaratıcı programlardan bahsetti. İş hayatı boyunca fırsat eşitliğine gayret ettiğinden bahseden Ekrem İmamoğlu, Belediyedeki her kurulda da kadınların var olmasına özen gösterdiğini belirtti. Kadın nüfusunun daha fazla olduğu bir şehirde, İstanbul’da kadınlar için yaptıkları projelerin önemine vurgu yapan İmamoğlu, önümüzdeki süreçte KAGİDER’in iyi bir partner olacağını, birlikte adım atacakları projelere imza atacaklarını söyledi.

Kadının yaşam kalitesini artırmak için yaptıkları her çalışmada, kadın bütçesi, genç, çocuk bütçesi vb. gibi insanlara ne kadar fayda sağladıklarını ölçümleyerek hareket ettiklerini açıklayan Başkan İmamoğlu, “Sadece kadınlara doğrudan yaptığımız çalışmalarla değil, kreş açarak da kadınlara ne kadar fayda sağladığımızın bilincindeyiz. Bugün 10 bine yakın çocuğumuza hizmet veren kreş ve eğitim kurumlarıyla hizmet veriyoruz. 103 kreşimiz var, bu yıl 50’nin üzerinde kreşimiz bitmek üzere. Toplam sayıyı 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hem kreşler hem de istihdam ofisimiz ile İstanbul’un her köşesinde hizmet veriyoruz” dedi.

İBB’ye bağlı İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla girişimcileri desteklediklerini, sertifikalı eğitimli işgücüne ulaşmaya olanak tanıdıklarını ve bugüne kadar destekledikleri 415 girişimin 23 milyon doları aşan girişimlere dönüştüklerini anlatan Ekrem İmamoğlu, girişimci ekosisteminin dünyaya göç ettiğinden söz ederek şöyle konuştu: “Maalesef düzensiz bir göç söz konusu. Yatırımcı ekosistemi, yurtdışına gidiyor. Bizim onları buraya çekebilmemiz gerekirken kaybediyoruz. Hedefimiz İstanbul’u; girişimcilerin merkezi, start-up’larıyla konuşulan bir şehir haline getirmek, yüksek teknoloji girişimleriyle konumlanan bir modele kavuşturmayı arzu ediyoruz. Böylece düzensiz göçün önüne geçebiliriz. Bu noktada tüm STK, özel sektör, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açığız.”

Toplantıda KAGİDER üyelerinin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'na, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu tarafından sanatçı Malik Bulut'un özel olarak KAGİDER için ürettiği mermer tozu heykel takdim edildi.

