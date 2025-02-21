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İmamoğlu, ön seçim için adaylık başvurusunu yaptı

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin başvuru süreci başladı.

21 Şubat 2025 | 12:56
İmamoğlu, ön seçim için adaylık başvurusunu yaptı

'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'ndaki adaylık şartlarını sağlayanlar ve CHP TBMM grubunda en az 20 milletvekilinin imzasını alanlar, başvuruda bulunabiliyor.

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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