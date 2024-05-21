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IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisinin geçen yılki teknik resesyonun ardından yumuşak inişe yaklaştığını ve para politikasında bir sonraki adımın "gevşeme" olduğunu bildirdi.

21 Mayıs 2024 | 15:22
IMF: İngiliz ekonomisi yumuşak inişe yaklaşıyor

IMF ekibinin İngiliz ekonomisine ilişkin 5. Madde kapsamında yaptığı değerlendirmenin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride, İngiltere'de ekonomik büyümenin beklenenden hızlı toparlandığı ifade edildi.

Bu toparlanmanın etkisiyle, 2023'te görülen "ılımlı teknik resesyonun" ardından, İngiliz ekonomisinin yumuşak inişe yaklaştığı belirtilen bildiride, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 0,6 olduğu kaydedildi.

IMF'nin İngiltere'de bu yıl için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye çıkardığı kaydedilen bildiride, dezenflasyonun reel gelirleri artırması ve finansal koşulları rahatlatmasıyla büyümenin 2025'te yüzde 1,5'e yükseleceği aktarıldı.

Bildiride, ülkede dezenflasyonun beklenenden hızlı ilerleme kaydettiği ancak hizmet sektörü enflasyonu ve ücret artış baskılarının yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

"Manşet enflasyon 2025'in başında yüzde 2 hedefine ulaşacak"

Manşet enflasyonun 2025'in başında kalıcı şekilde yüzde 2 hedefine ulaşacağının öngörüldüğü bildiride, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Büyüme ve enflasyona ilişkin riskler dengeli. Düşen enerji fiyatlarından kaynaklı ikincil etkilerin daha güçlü olması, daha erken ve büyük faiz indirimlerine olanak sağlaması durumunda enflasyon daha düşük ve büyüme de yüksek olabilir. İç talebin beklendiği gibi canlanmaması ve tasarrufların yüksek seyretmeye devam etmesi halinde ise enflasyon ve büyüme düşük kalabilir. Küresel düzeyde finansal bir istikrarsızlık durumunda, İngiltere ülke risk primlerinde bir şok ihtimali de göz ardı edilemez."

"Para politikasında bir sonraki adım gevşeme"
Bildiride, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikasında bir dönüm noktasına ulaştığı ve politikada bir sonraki adımın gevşeme olduğu belirtilerek, "Asıl soru, faizin ne zaman ve ne kadar hızlı düşürüleceğidir. Bu bağlamda, BoE Para Politikası Kurulu (PPK), erken gevşeme riskinden korunmak için enerji fiyatlarının baz etkisini görmenin ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde azaldığına ilişkin daha fazla işaret görmenin gerekliliğini ifade etti. Aynı zamanda, gecikmeli gevşeme riski de bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyon ve enflasyon beklentileri düşerken politika faizini sabit tutmanın ekonomik toparlanmayı durdurma ve hatta tersine çevirme riski bulunduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Para politikasında önümüzdeki birkaç hafta içinde özellikle enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin gelecek verileri ve risklere ilişkin görünümü yakından izlemeye ve bunlardan bilgi edinmeye devam edilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. Bu bağlamda, PPK'nin, kalıcı enflasyonist baskıya ilişkin kanıt birikimini değerlendirmeyi de içeren mevcut 'toplantıdan toplantıya değerlendirme' yaklaşımı uygundur. Ayrıca, BoE PPK'nin, ABD Merkez Bankasının faiz patikasından olası bir sapma, PPK'nın piyasalarla etkin iletişimine prim kazandıracaktır."

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