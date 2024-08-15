İngiltere ekonomisi 2. çeyrekte beklentilere paralel büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ekonomi yılın ilk çeyreğindeki yüzde 0,7 büyümeyi ikinci çeyreğe de taşıdı.

İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 büyüdü.

Hizmet sektörü yüzde 0,8 büyürken, imalat ve inşaat sektörleri yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi haziranda ise büyüme gösteremedi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında görülen zayıf performansın ardından iki çeyrek dönemdir güçlü büyüme kaydettiğini belirterek, nisan-haziran dönemindeki büyümenin hizmet sektörü liderliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Haziranda ise ekonomik aktivitenin yatay seyrettiğini dile getiren McKeown, sağlık, perakende ve toptan satışlardaki zayıf performansın bu durumda etkili olduğunu ifade etti.