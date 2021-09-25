İngiltere’de hükümet benzin kuyruklarına yol açan krizi çözmek için formül arıyor. BBC Türkçe‘nin aktardığı habere göre ülkede TIR şoförü açığı nedeniyle akaryakıt tedariki sorunları oluştu. Tüketicilerin ‘panik halinde’ araç depolarını doldurmaya yönelmesi nedeniyle de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.Bazı istasyonlar, akaryakıtları kalmadığı için kapanmak zorunda kaldı.

Habere göre yetkililer, tedarik zincirindeki aksamadan ziyade, tüketicilerin “panik halinde satın alma” çabasıyla benzin istasyonlarına yönelmesinin bu soruna yol açtığını belirtiyor.

Karayolu Taşımacılığı Derneği’ne göre, İngiltere’de TIR şoförü açığı 100 bine ulaşmış durumda.

TIR şoförü açığı, akaryakıtın yanı sıra gıda ve diğer malların sevkiyatının aksamasına da neden oluyor.

İngiltere’nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, rafların boşalması nedeniyle tüketicilerin Noel öncesinde panik halinde alışverişe yönelebileceği konusunda hükümeti uyardı.

Hükümet, TIR şoförü açığına çözüm bulmak için yabancı şoförlerin İngiltere’de çalışmak üzere geçici vize almasını sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Planın detaylarının Pazar günü açıklanması bekleniyor. Bu amaçla göç yasalarında yapılacak değişikliklerin belli bir dönemle sınırlı tutulacağı vurgulanıyor.

Şoför olarak çalışacak 5000 civarında kişiye geçici vize verilebileceği belirtiliyor.

Hükümet, petrol rafinerilerinde yakıt sıkıntısı olmadığını belirterek, panik nedenli satın alma yoluna gidilmemesi çağrısı yaptı. Hükümetin ayrıca, daha fazla sayıda TIR şoförünün eğitilmesi ve sürücü sınavlarının hızlandırılmasını sağlayacak daha uzun vadeli önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

BBC’nin Yardımcı Politika Editörü Vicki Young, geçici vize planının kabinede hoş karşılanmadığını söylüyor.

Zira Brexit sonrasında şirketlere, “Artık ucuz yabancı emeğe bel bağlayamazsınız; ülkedeki işgücüne odaklanmanız, onları eğitmeniz, daha iyi ücret ödemeniz lazım” denilmişti. Young’a göre, göç yasalarının gevşetilmesi bu mesajı zayıflatır ve diğer sektörlerin de benzer taleplerde bulunmasına yol açabilir.

Ülkenin diğer büyük süpermarket zincirlerinden Sainsbury’s, benzine talebin “fazla” olduğunu belirterek, “az sayıda” istasyonlarını geçici olarak kapattığını açıkladı. BP ise 1200 benzin istasyonunun 20’sinin kapatıldığını, 50 ila 100 istasyonda ise en az bir yakıt türünün tükendiğini kaydetti.

İngiltere çapında 341 benzin istasyonu işleten EG Group ise “yüksek tüketici talebi” nedeniyle yakıt alımına 30 sterlin sınırı getirildiğini açıkladı.