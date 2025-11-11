İnşaat maliyet endeksi eylül ayında artış gösterdi

TÜİK, 2025 yılı Eylül ayına ait inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,18 oranında arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi de yüzde 30,99 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 22,75 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06, işçilik endeksi yüzde 0,80 oranında artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,60 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 0,43, işçilik endeksi yüzde 0,87 oranında artış gösterdi.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.



