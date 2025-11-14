ARA
İnşaat üretiminde yıllık artış

TÜİK'in açıkladığı eylül ayı inşaat üretim istatistiklerine göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 29,9, aylık ise yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.


Son Güncellenme:
İnşaat üretiminde yıllık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı inşaat üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 30,1 oranında artış gösterdi.

İnşaat üretiminde yıllık artış-1

İnşaat üretimi aylık yüzde 4,3 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 4,1 oranında arttı.

İnşaat üretiminde yıllık artış-2
0
