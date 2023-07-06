Elon Musk, Mark Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Threads için geri sayım sürüyor. Hatta Instagram'a bir sayaç konuldu. Threads Meta'nın halihazırda sahibi olduğu Instagram hesabıyla yakından bağlantılı. Instagram arama çubuğuna 'threads' veya 'thread' yazmak yeterli. Karşınıza küçük pembe bir bilet emojisi ve bir geri sayım sayacı çıkıyor.

Zuckerberg Threads'i bu hafta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Instagram ile entegre olan uygulamanın resmi lansmanının da 6 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

SEÇTİĞİ ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Zuckerberg'in zamanlaması ise kendisi açısından oldukça iyi. Musk, bu hafta veri kazıma sorununa karşı twitter'a geçici kısıtlamalar getirmişti. Sadece Threads değil Twitter'la ilgili aksiliklerden faydalanmayı planlayan Blusky ve Mastodon da kullanıcı çekmeye çalışıyor ancak şu an için geride kalmış durumdalar.

Ancak Insider'a göre Threads için durum farklı olabilir. Çünkü Zuckerberg, özellikle yaratıcı olmasa da, benzerlerini başarılı bir şekilde taklit etme konusunda olağanüstü. Instagram'ın Hikayeleri uzun süredir orijinal Snap Hikayelerini geride bırakmış durumda. Reels, TikTok kadar popüler olmasa da güçlü bir izlenme oranına sahip. Zuck, başarılı ve yeni taklitleri belirleme konusunda bir usta.

MUSK NEDEN ENDİŞELENMELİ?

Genel olarak Musk'ın Threads konusunda endişe duyması gerektiği yorumları yapılıyor. Çünkü Threads'in Instagram'ın bir parçası olması, yeni hizmetin yeni ve bağımsız bir rakibe göre çok daha büyük bir lansman platformuna sahip olacağı anlamına geliyor.

Instagram'ın dünya çapında iki milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Analitik şirketi Demand Sage'e göre rakip Twitter'ın 400 milyonun biraz altında aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle sektörde Threads'ın twitter'a ciddi bir rakip olabileceği yorumu yapılıyor.