İnteraktif gösterilerle çocuklara müzeleri sevdiriyor

SICPA Türkiye, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu zamana çalışmalarını sürdürüyor. Firma, uygulamaya koyduğu “Hacivat ve Karagöz Müzede” isimli sosyal sorumluluk projesiyle de, çocuklara tarih bilinci aşılamayı, kültür mirasımızı tanıtmayı ve müzeleri sevdirmeyi amaçlıyor. İki genç sanatçı kardeşin sahnelediği interaktif Hacivat & Karagöz oyununu Anadolu’daki müzelerde çocuklarla buluşturan SICPA Türkiye, şimdiye kadar 60’ın üzerinde gösteriyle öğrencilerin yanı sıra aralarında suça itilmiş, öksüz ve yetim çocukların da olduğu 5 binin üzerinde çocuğa dokundu.

İsviçre merkezli SICPA'nın Türkiye CEO’su Sami Çebi’nin klasik sanatlara olan merakından doğan “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesi, bir çoğu daha önce hiç müze ziyaret etmemiş çocuklara eğlenceli bir ortamda hem müzeciliği sevdirmeyi, hem de yaşadıkları bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. “Hacivat ve Karagöz Müzede” gösterileri ilk olarak İstanbul’da başladı. Ardından sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kapadokya ve Hacıbektaş’ta yapıldı. Sayıları 60’ı geçen gösteriler, okulların açılmasıyla birlikte farklı yerlerde devam edecek.

Sırada “Tarih ve Müzik Buluşmaları” var

Çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz Müzede projesini gelecek yıllarda daha da büyüterek İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm Anadolu şehirlerinde hayata geçirmeyi hedefleyen SICPA Türkiye, hizmet verdiği müze ve örenyerlerinde tarih ve müzik buluşmaları da gerçekleştirecek. İlkinin Denizli Hierapolis’te düzenlenmesi planlanan etkinlikte, klasik Türk çalgılarından çıkan nameler, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasının sergilendiği Hierapolis’te yankılanacak.