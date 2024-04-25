Türkiye İş Bankası'nın, ​​​​​​​100. yıl dönümüne özel olarak halka arz ettiği 100. yıl bonosu, bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninin ardından işleme açıldı.

Türkiye’nin ilk yeşil finansman bonosu olan “100. Yıl Bonosu" bankanın kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos 2024 vadesini taşıyan 126 gün vadeli işlemle yüzde 55'lik basit faiz üzerinden getiri sağlayacak.

Törende konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk defa yeşil borçlanma aracının halka arz yoluyla ve bu büyüklükte ihraç edildiğini söyledi.

Halka arz için 3 milyar lira ile yola çıktıklarını sonrasında bu rakamı mevzuat kapsamında yüzde 50 artırarak 4,5 milyar liraya yükselttiklerini kaydeden Aran, "50 bin yatırımcıdan bireysel olarak 4,8 milyar lira, kurumsal olarak 2,9 milyar lira olmak üzere toplamda 7,7 milyar liralık talep geldi. Bu talebin yaklaşık yüzde 85’e yakın bölümünün İşCEP aracılığıyla gelmesi ve yüzde 15’inin 20-30 yaş arasındaki gençlerimizden oluşması bizler için çok kıymetli. 100. Yıl Bonosu’nun, sermaye piyasalarının nasıl tabana ve geniş bir kesime, yatırımcı grubuna erişebildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

100. yılda çıkarılan bononun, kumbara ve yatırım hesabı gibi geçmişteki ilklerle benzerlik taşıdığını ifade eden Aran, " Bonoyu, ülkemizde 100 yıl önce kumbara ile başlayan tasarruf alışkanlığının bu kez sermaye piyasalarına bir yansıması olarak görüyorum"" dedi.

​​​​​​​"Tasarrufa ihtiyacı olan bir ülkeyiz"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hakan Aran, yoğun talebin tamamının karşılanamadığını söyleyerek, “Gelen talepte bireysel yatırımcıların yüzde 83’ünü, kurumsal yatırımcıların yüzde 17’sini karşılayabildik ama 50 bin yatırımcıya 4,5 milyar liralık halka arz yapıyor olmak büyük mutluluk.” dedi.

Tutarın en düşük 1000 lira olmasıyla küçük yatırımcıya hitap ettiklerini ifade eden Aran, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün 1000 liraya bir vadeli hesap açamıyorsunuz ama bu bonodan alabildiniz. Sermaye piyasasına yatırım yapabildiniz. Küçük birikimlerin tasarrufa dönüşmesi anlamında tam 15 bin yatırımcımız 1000 liralık bir parayla bu bonoya girdi. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Yüz yıl önce kumbarayla başlayan tasarruf bilincinin, bugün bu bonoya dönüşmesi yüz yılda kat ettiğimiz mesafeyi gösteriyor. Biz hala tasarrufa, birikime ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu tarz ürünlerin, üstelik yeşil olması ve buradan elde edilen gelirin yeşil dönüşümü kredilendirmede kullanılması çok kadar kıymetli.”

"Bizi ilerleyen dönemlerde bu tarz halk arzlar yaparken göreceksiniz"

Türkiye'de ilk yeşil borçlanma aracını 2016 yılında iştirakleri olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TKSB) çıkardığına dikkati çeken Aran, İş Bankası olarak 2023 aralık ayında ilk defa TL bazında yeşil borçlanmaya çıktıklarını ifade etti.

100. yıl bonosunu halka arz ederek ilkleri devam ettirdiklerini belirten Aran," Yeşil dönüşümün desteklenmesi anlamında bu kilometre taşlarını düşündüğünüz zaman İş Bankası her zaman öncü olmuştur ve öncü olmaya da devam edecektir. Dolayısıyla ülkemizde hem tasarruf alışkanlığının devam etmesi hem de yeşil dönüşümün desteklenmesi konusunda bizi aktif olarak bu tarz ürünler, bu tarz halk arzlar yaparken göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Kısmi bölünme sürecini değerlendiren Aran, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alacakları onaylara göre en geç 31 Ağustos'ta olağanüstü genel kurulun onayına sunarak holdingleşmeyi tamamlamak istediklerini söyledi.