ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında esprili mesajlaşma

İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında esprili mesajlaşma

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılına adım atıyor. 100. yılını kutlayan İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında sosyal medyada esprili bir mesajlaşma yaşandı.

26 Ağustos 2024 | 16:18
İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında esprili mesajlaşma

Kuruluşu 1963'e dayanan Ziraat Bankası, İş Bankası'nın 100. yılını kutlarken sosyal medya hesabından "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz.100. yaşın kutlu olsun @isbankasi" mesajını paylaştı.

İş Bankası'nın sosyal medya hesabından ise "100. yıl heyecanımıza ortak olan Ziraat Bankası’na yürekten teşekkür ederiz. @ziraatbankasi" yanıtı verildi, paylaşılan görselde ise "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler" yazdığı görüldü.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL