İş Bankası ile Ziraat Bankası arasında esprili mesajlaşma

Kuruluşu 1963'e dayanan Ziraat Bankası, İş Bankası'nın 100. yılını kutlarken sosyal medya hesabından "Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen, bu duyguyu dün gibi hatırlıyoruz.100. yaşın kutlu olsun @isbankasi" mesajını paylaştı.

İş Bankası'nın sosyal medya hesabından ise "100. yıl heyecanımıza ortak olan Ziraat Bankası’na yürekten teşekkür ederiz. @ziraatbankasi" yanıtı verildi, paylaşılan görselde ise "Belli bir yaştan sonra geçmiş daha hızlı hatırlanıyor, hakkınızdır! Ziraat Bankası'na yürekten teşekkürler" yazdığı görüldü.



