ARA
Bist 100
7716,67
3%
Bist 100
Dolar/TL
26,5546
2,9751%
Dolar/TL
Euro/TL
28,6515
2,8192%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0796
-0,1392%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1634,88
2,88%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İş Bankası, iştiraklerini yeni kuracağı şirket altında topluyor

İş Bankası, iştiraklerini yeni kuracağı şirket altında topluyor

Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak.

26 Ağustos 2023 | 09:23
0
İş Bankası, iştiraklerini yeni kuracağı şirket altında topluyor

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye'de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesi planlanıyor.

Ayrıca iştirakler arasındaki sinerjinin artırılması, iştiraklerin yüzde 100 konsantrasyonla tam zamanlı ve daha dinamik bir biçimde yönetilmesi, artan verimlilikle iştirak portföyünde değer yükselten ve karı maksimize eden rekabetçi bir performans ortaya konulması hedefleniyor.

Kuruluş misyonu doğrultusunda sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, iştirakleri kanalıyla ekonominin pek çok alanına katkı sunan İş Bankası, aynı anlayışla, kuracağı şirketle yeni faaliyet alanlarına girerek stratejik yatırımlar yapmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devam edecek.

İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanmayla, İş Bankası'nın öz kaynak karlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılması hedefleniyor.

Açıklamada, kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacağı bildirildi.

Bankanın yönetim kurulunun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1634,88 2,88%
  • ALTIN ONS 1914,95 -0,1%
  • BIST 100 7716,67 3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,5546 2,9751%
  • EURO/TURK LIRASI 28,6515 2,8192%
  • EURO/USD 1,0796 -0,1392%
  • INGILIZ STERLINI 1,25795 -0,17062%
  • JAPON YENI 146,425 0,402%
  • KANADA DOLARI 1,36065 0,18407%
  • RUS RUBLESI 95 0,2649%
Günün En Çok Okunanları
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'de: Powell hangi mesajları verecek?
GERİ
İLERİ
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL