Pandemi nedeniyle durma noktasına gelen kültür-sanat etkinlikleri yeniden hız kazandı. Birçok kurum müzeden konsere, sergiden tiyatroya kadar sanatın farklı alanlarında, üstlendikleri sponsorluklarla kültür-sanata hayat öpücüğü veriyor.

Tüketiciler artık markalardan sadece kendi ürün veya hizmetlerini pazarlamalarını beklemiyor, aynı zamanda toplumsal konularda bir ya da birden çok meseleyi sahiplenmelerini ve çözüm sürecinde kritik rol almalarını talep ediyorlar.

Şirketlerin marka amacını bu doğrultuda şekillendirmesi ve paydaş ekosisteminde etki odaklı liderlik üstlenmesi bugün hiç olmadığı kadar kıymetli.

Özellikle pandemi, toplumların sanata duyduğu ihtiyacı bir kez daha kuvvetle ortaya koydu. Zira bu dönemde, en büyük sıkıntı çeken sektörlerden biri de kültür-sanat oldu. Araştırmalar da kültür-sanat alanındaki istihdam düşüşünü ortaya koydu.

Dolayısıyla, özellikle böyle bir dönemden sonra şirketlerin kültür-sanat etkinliklerine destek olmalarının, hem sanatçıyı teşvik hem de sanatseverleri sanatla buluşturma konusunda, önemli bir misyon üstlendiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de kültür-sanat alanında uzun soluklu ve başarıyla hayata geçirilen sponsorluklar bulunuyor. Müzeden konsere, sergiden tiyatroya kadar artık birçok kurum sanatın farklı disiplinlerini destekliyor. Haberimizde 17 kurumun kültür-sanata verdikleri destekleri araştırdık.

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