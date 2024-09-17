İş Gıda, Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin ana sponsoru oldu

Çatısı altında faaliyet gösteren dünyaca ünlü Pizza Hut ile ülke voleybolunu desteklemek ve voleybolun gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-2025 sezonunda Erkekler Voleybol 1. Ligi ana sponsoru olan İş Gıda; geçen yıl KFC markasıyla başlattığı Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğunu yeni sezonda da sürdürüyor.

Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan temsilcilerin katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu.

"Voleybola yapılan her destek, başarıyı sürdürülebilir kılıyor"

Voleybol sporundaki başarıların devamlılık içerisinde desteklenmesi gerektiğini belirten İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin sponsorlukla ilgili basın toplantısında yaptığı açıklamasında; “Türkiye, federasyonumuzun değerli çalışmaları ve özverili ekibi sayesinde bir voleybol ülkesi haline geldi. Ülkemizde maç günleri dev ekranlar kuruluyor, kız çocuklarımız küçük yaşlarda filenin sultanlarından biri olma hayaliyle bu sporla tanışıyor. Marka olmak ve yarattığınız markanın değerini korumak hep çok zordur. Federasyonumuz, başkanımızın liderliğinde ülkemizde bu sporu çok değerli bir marka haline getirdi, her geçen gün de zirveye taşımaya devam ediyor. Bugün artık liglerimiz dünyanın en iyileri arasında sayılıyor. Bu camianın sürekli büyüyor olmasının en önemli sebeplerinden biri, voleybol sporuna ülkemizin önde gelen şirketlerinin uzun yıllardır kesintisiz destek veriyor olması. O yüzden İş Gıda olarak bugün burada olmayı çok önemsiyoruz. Yükselişini gururla izlediğimiz bu sporun bir parçası olabilmek bizim için çok kıymetli. Bugün size 2 önemli haberimiz var: Geçtiğimiz yıl KFC markamız ile başlayan Kadınlar Voleybol 1. Ligi ana sponsorluğumuzu bu sezonda da devam ettiriyoruz. Kadın voleyboluna verdiğimiz desteği Türk voleybolu adına genişleterek şimdi de Pizza Hut markamızla Erkekler Voleybol 1. Ligi Ana sponsorluğunu üstleniyoruz. İş Gıda olarak voleybola verdiğimiz desteği sürdürerek, voleybolcularımızın yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, başarılarıyla fark yaratmalarına ve gençlerimize ilham olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye’de voleybolu ‘voleybol’ yapan federasyonumuza, değerli başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ’a ve bu süreçte bize destek veren Türkiye Voleybol Federasyonu’nun değerli çalışanlarına İş Gıda ve tüm markalarımız adına teşekkür ederim. KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde ve Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek tüm kulüplerimize, ekiplerine ve kıymetli sporcularımıza da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“Voleybolu hep birlikte daha ileriye taşıyacağız”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sponsorluk ile ilgili yaptığı konuşmasında, “Bugün burada, Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, İş Gıda'nın voleybol sporuna olan desteğini bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. İş Gıda’nın global markası olan Pizza Hut ile imzaladığımız bu sponsorluk anlaşması, Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yeni bir soluk getirecek ve ligimizin adı ‘Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi’ olacak. Geçtiğimiz sezon, İş Gıda’nın bir diğer markası KFC ile Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde yakaladığımız başarı ve iş birliği, bugün burada yeni bir boyut kazanıyor. İş Gıda’nın kadın voleyboluna verdiği desteği, şimdi de erkek voleyboluna taşıması, sporun her alanında eşit ve güçlü bir destek sağlama vizyonumuzu pekiştiriyor. Bu anlaşmanın, voleybol sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşmasına ve genç yeteneklerin keşfedilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Pizza Hut markasının gücü ve desteğiyle, Erkekler Voleybol 1. Ligi’nin daha da güçleneceğine ve heyecan verici bir sezon geçireceğimize eminim. Bu vesileyle, başta İş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin olmak üzere tüm İş Gıda ailesine, Türk voleyboluna olan inançları ve destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, voleybolu daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.