Flo Mağazacılık’ın kurucusu olan iş insanı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Ziylan, Türkiye’de ayakkabı sektörünün öncülerinden olarak biliniyordu.

HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?

Hacı Ahmet Ziylan, küçük bir atölyede başladığı ayakkabı işinde Halley, Kinetix, Polaris gibi markaları yaratmış ve 2000 yılında kurduğu perakende zinciri FLO ile pazarın en önemli oyuncuları arasına girmişti.

10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan FLO, yılda 55 milyon çift ayakkabı satıyor ve 29 ülkeye de ihracat yapıyor.