Doğan Holding Eski Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Taylan Bilgel dün 78 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Otomotiv’in kurucusu Taylan Bilgel’in cenazesi 13 Mart 2021 Cumartesi (bugün) saat 12:00’de Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

1942 Ankara doğumlu olan Taylan Bilgel, 1963 yılında Ankara Koleji’nden mezun oldu. Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nde eğitim alan Bilgel, Ankara’da başladığı iş yaşamına İstanbul’da devam etti. Bilgel Anadolu Otomotiv’i kurarak yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.