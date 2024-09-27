Işıldayanlar Konferansı 9 Ekim’de düzenlenecek

Işıldayanlar, kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmadaki değerini öne çıkaran ve sürdürülebilir bir gelecek için kadınların başarı hikayeleriyle örnek olmaları ve ilham vermelerini misyon olarak sahiplenen bir platform. Bu kapsamda, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Işıldayanlar Konferansı 9 Ekim’de Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşecek.

İnovasyon ve teknoloji, sosyal etki, sanat, spor, gastronomi, iş dünyası ve girişimcilik gibi farklı alanlarda ışıldayan kadınlara ve ışıldatan erkek lidere, oylama sistemi PwC Türkiye tarafından denetlenen Işıldayan Ödülleri sunulacak. Ayrıca, Işıldayanlar İş Dünyasında Kadın Etki Endeksi de açıklanacak.

Işıldayanlar Platformu Kurucusu Özlem Güsar, “Kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması sadece onların değil, toplumun tüm kesimlerinin daha güçlü ve adil bir geleceğe sahip olmasını sağlayacak. Biz, kadınların gücüyle sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda amacımız, ışıldayan kadınların ve birlikte ışıldayan erkeklerin hikayelerini paylaşmak, ilham ve örnek olmak, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratmak” diyor.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Konferans, bu yıl ilk kez uluslararası konuşmacıları ağırlayacak. Xponential Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tariq Qureishy, oyuncu Aslı Enver, oyuncu, komedyen ve senarist Yasemin Sakallıoğlu, gazeteci yazar Fatih Altaylı, milli yüzücü Aysu Türkoğlu, tarihçi yazar Saffet Emre Tonguç, ralli pilotu ve klinik psikolog Kübra Denizci, aşçı Refika Birgül, Urla Vino Locale Kurucu Ortağı ve Türkiye’de ilk Michelin Sommelier ödülü sahibi Seray Kumbasar, Denizbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Mastercard Doğu Avrupa Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen ve Pin Drinks Genel Müdürü Emre Sever gibi alanında öncü isimler sahnede yer alacak.

Karbon nötr olarak düzenlenecek konferans kapsamında, She’s Mercedes’in yürüttüğü kadın liderliği odaklı ‘She’s Mentoring’ programının mezuniyet töreni de düzenlenecek. Ayrıca, Vakko iş birliğiyle üretilen ve sanatçı Ekrem Yalçındağ imzalı 100 ipek eşarbın geliri, İyi ki Filantropi Vakfı’na aktarılacak.