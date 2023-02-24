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  • İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Olağanüstü dönemden geçiyoruz, tasarruf şart

İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Olağanüstü dönemden geçiyoruz, tasarruf şart

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kurak geçen kış nedeniyle vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

24 Şubat 2023 | 16:57
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İSKİ'den İstanbullulara çağrı: Olağanüstü dönemden geçiyoruz, tasarruf şart

İSKİ'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini daha fazla hissettirdiği bugünlerde suyun tasarruflu kullanılmasının şart olduğu belirtildi.

Kuraklığın, suyun tasarruflu ve verimli kullanılmasının önemini her geçen gün artırdığı vurgulanan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, ocak ayı verilerine göre de Türkiye birkaç bölge dışında aşırı kurak bir dönem yaşıyor. Su arzının devamlılığı için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Su dikkatli kullanıldığında aynı ihtiyaçlar çok daha az sarfiyatla giderilebiliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İSKİ'nin 2053 yılını hedef alan Su Master Plan çalışmalarının sürdürdüğü, bu plana uygun olarak gelecek yıllara yönelik yeni su kaynaklarının planlaması ve devreye alınmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

İdarenin, kayıp, kaçak oranını düşürerek 2019 yılından bugüne kadar 60 milyon metreküpü kurtardığı ifade edilen açıklamada, geri kazanım suyu sayesinde de sadece 2022 yılında, 30 milyon metreküplük bir su tasarrufu sağladığına dikkat çekildi.

Melen Sistemi'nden alınan suyu artırmak için çalışmalara başlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İSKİ, Melen 3. Terfi Merkezi kapsamında çalışmalarını tamamlamak üzere. Çalışmalar sona erdiğinde sistemden günlük 735 bin metreküp ilave su temin edilebilecek. İçme suyu yatırımlarında da hız kesmeyen İdare, başta 4 yeni içme suyu arıtma tesisi Ömerli Emirli 2. Kademe, Taşoluk, Şile ve Silivri inşaatı olmak üzere 3,5 yıl içinde 7 milyar 600 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi."

"16 milyon İstanbullunun su kullanım alışkanlarını değiştirmesi son derece önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara rağmen İstanbulluların da su tasarrufuna riayet etmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz İSKİ olarak İstanbulluların küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklığın etkilerini hissetmemesi için her türlü adımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda atıyoruz. Ancak, iklim değişikliğinin ve kurak dönemin etkilerini sınırlandırmak için hepimizin el ele vermesi, 16 milyon İstanbullunun su kullanım alışkanlarını değiştirmesi son derece önemli. Yarın için şimdi harekete geçmek durumundayız."

Son derece kurak bir dönemden geçildiğini bildiren Başa, "Meteorolojik verilere bakıldığında da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yağışlı mevsimde olmamıza rağmen istenilen düzeyde bir yağış alamıyoruz. Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Biz İSKİ olarak baraj dışı kaynaklarımızla İstanbul’u susuz bırakmıyoruz ancak bu durumun sürdürülebilir olması hemşehrilerimizin suyu tasarruflu kullanmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

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