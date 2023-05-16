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İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu.

16 Mayıs 2023 | 16:36
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2023 | 17:12
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İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz. Yapılandırma için www.iski.istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023."

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