İstanbul'da meydana gelen son yağışlar barajlara can suyu oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, 19 Aralık itibarıyla baraj doluluk oranını paylaştı. Başa, "An itibarıyla baraj doluluk oranı % 50 seviyesini geçmiş durumda. Bu oran 2023 yılında gördüğümüz en yüksek doluluk oranı. Uzun kuraklık döneminde tasarruf çağrılarımıza destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başa, "Baraj doluluk oranları ne olursa olsun geleceğimiz için suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim" çağrısı yaptı.