İSKİ, 18 Nisan 2024'te su kesintisi olan yerleri sosyal medya hesabından mahalle mahalle açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kartal Esentepe'de inşa edilecek olan 10.000 metre küp kapasiteli su deposu nedeniyle deplasesi tamamlanan 1.200mm hattın bağlantı çalışması yapılacağından; 18 Nisan2024 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Kartal ilçesi; Çavuşoğlu, Topselvi, Cumhuriyet, Esentepe, Karlıtepe, Atalar, Cevizli, Gümüşpınar, Orta, Petroliş, Uğur Mumcu, Yakacık, Çarşı, Yakacık Yeni, Yukarı, Hürriyet, Kordonboyu, Orhantepe, Soğanlık Yeni, Yalı ve Yunus Mahalleleri.