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İSKİ uyardı: Yarın bir ilçeye 12 saat su verilmeyecek (18 Nisan İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kartal ilçesinde yarın 12 saat planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. 18 Nisan perşembe günü su alamayacak mahalleler şöyle...

17 Nisan 2024 | 16:10
İSKİ uyardı: Yarın bir ilçeye 12 saat su verilmeyecek (18 Nisan İSKİ su kesintisi listesi)

İSKİ, 18 Nisan 2024'te su kesintisi olan yerleri sosyal medya hesabından mahalle mahalle açıkladı. 

İSKİ'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: 

"Kartal Esentepe'de inşa edilecek olan 10.000 metre küp kapasiteli su deposu nedeniyle deplasesi tamamlanan 1.200mm hattın bağlantı çalışması yapılacağından; 18 Nisan2024 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler: 

Kartal ilçesi; Çavuşoğlu, Topselvi, Cumhuriyet, Esentepe, Karlıtepe, Atalar, Cevizli, Gümüşpınar, Orta, Petroliş, Uğur Mumcu, Yakacık, Çarşı, Yakacık Yeni, Yukarı, Hürriyet, Kordonboyu, Orhantepe, Soğanlık Yeni, Yalı ve Yunus Mahalleleri. 

 

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