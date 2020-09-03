İş’te Kahve Molası programının 27 Ağustos tarihinde gerçekleşen instagram canlı yayınında Sibel Atik’in sorularını yanıtlayan İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Ozan Atasoy, pandemi sürecinde kapalı ortamlardaki hava kalitesini değerlendirdi.

Kapalı alanlarda klima ile birlikte taze hava girişinin de önemli olduğunu ifade eden Atasoy, dernek olarak iç hava kalitesi projesi kapsamında kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını dile getiriyor. Atasoy, bu proje kapsamında iç hava kalitesi ile ilgili bilgilendirici içerikler sunan havandegissin.org web sitesini açtıklarını söylüyor.