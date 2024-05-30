İşletmelerin e-ihracatta sıklıkla karşılaştığı 12 sorun

Amazon Türkiye, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilmek ve KOBİ’lerin elektronik ticarette hem iç hem dış pazarlara erişiminde karşılaşılan zorlukları ortaya koymak amacıyla, Türkiye’nin 28 farklı ilinden 2 bin 89 işletmenin katılımıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Amazon Türkiye ve PwC Türkiye iş birliğiyle yayımlanan ‘Türkiye’deki KOBİ’lerin E-Ticaret Görünümü’ raporunda; Türkiye genelindeki KOBİ’lerin mevcut durumlarını ve e-ihracata yönelik bakış açılarını ortaya koyan anket sonuçları yer alıyor.

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 76,8’i e-ihracatın ne olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, sadece yüzde 23,2’si e-ihracat kavramını bildiği belirtiliyor. Bir diğer önemli bulguya göre; ankete katılan KOBİ’lerin yalnızca yüzde 4,1’i hâlihazırda e-ihracat faaliyetlerini sürdürüyor.

Rapora göre, işletmelerin e-ihracat faaliyetleri sırasında sıklıkla karşılaştıkları sorunlar ise şöyle…





