İSPARK Kartla Ödeme Dönemi Başladı
İSPARK’ta ‘Kartlı Ödeme’ dönemi
İstanbul Büşükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İSPARK’ta İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmesine yönelik duyurduğu proje, 1 Ekim’de uygulanmaya başlandı. Kolay ve avantajlı ödeme imkanı sunan uygulamayı 16 gün içinde 40 binin üzerinde sürücü kullandı. Her gün 100 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veren İBB iştiraki İSPARK, kartlı ödeme seçeneklerini kullanıma sundu.
İSPARK’ın kent genelinde bulunan tüm açık, katlı ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. 31 Aralık’a kadar İSPARK otoparklarını kullanan sürücüler, İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında yüzde 10, kredi kartı ile ödeme yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden yararlanabilecekler.
İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır “İSPARK’taki ilk amacımız teknolojik dönüşüm gerçekleştirmek. Bu dönüşümün ilk adımı olarak da ödeme sistemlerimizin çeşitlendirilmesini benimsedik” dedi.
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