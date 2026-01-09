İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı? İstanbul'a kar hangi gün geliyor?

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika raporlarına göre, hafta sonu etkisini gösterecek olan lodos fırtınası, yerini hızla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacak.

AKOM tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporu ve uyarılar şu şekildedir:

Cumartesi günü öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden (Lodos) esecek olan fırtınanın hızı yer yer 85 km/s hıza kadar çıkabilecek. Beraberinde kuvvetli sağanak yağış getirecek olan bu sistemin, öğle saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzeye (Karayel) dönmesi bekleniyor. Bu rüzgar değişimiyle birlikte gün içinde 17 derece civarında seyreden hava sıcaklığı akşam saatlerine kadar 8-10 derece birden düşerek gerçek kış değerlerine gerileyecek.

Haftalık seyirde Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, asıl hareketlilik Cumartesi fırtına ve yağmurla başlayacak. Pazar günü soğumanın şiddetlenmesiyle yağışlar şehir genelinde karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise doğrudan kara dönüşecek.