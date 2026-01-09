İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı? İstanbul'a kar hangi gün geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen son verilere göre, kentin yüksek kesimlerinde bugün (9 Ocak 2026) itibarıyla karla karışık yağmur etkisini hissettirmeye başladı. İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili son dakika uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan alınan güncel verilere göre, kent genelinde dondurucu bir soğuk hava dalgası ve kar yağışı kapıda.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son dakika raporlarına göre, hafta sonu etkisini gösterecek olan lodos fırtınası, yerini hızla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacak.
AKOM tarafından paylaşılan güncel hava tahmin raporu ve uyarılar şu şekildedir:
Cumartesi günü öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden (Lodos) esecek olan fırtınanın hızı yer yer 85 km/s hıza kadar çıkabilecek. Beraberinde kuvvetli sağanak yağış getirecek olan bu sistemin, öğle saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzeye (Karayel) dönmesi bekleniyor. Bu rüzgar değişimiyle birlikte gün içinde 17 derece civarında seyreden hava sıcaklığı akşam saatlerine kadar 8-10 derece birden düşerek gerçek kış değerlerine gerileyecek.
Haftalık seyirde Cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, asıl hareketlilik Cumartesi fırtına ve yağmurla başlayacak. Pazar günü soğumanın şiddetlenmesiyle yağışlar şehir genelinde karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise doğrudan kara dönüşecek.
2 İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı?
Kar yağışının en etkili olacağı gün ise 12 Ocak Pazartesi olarak öngörülüyor. Pazartesi günü için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken, Salı günü yağışın etkisini hafifleterek aralıklı hafif kar geçişleri şeklinde devam edeceği ve Çarşamba gününden itibaren havanın parçalı bulutlu bir hal alacağı tahmin ediliyor.
Pazartesi günü beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı ise şu an için en çok merak edilen konu. İstanbul Valiliği'nden henüz 12 Ocak Pazartesi gününe dair resmi bir tatil açıklaması gelmedi. Valilik genellikle hava koşullarının durumuna göre kararı pazar akşamı veya pazartesi sabahın erken saatlerinde duyuruyor. Mevcut takvime göre birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sona erecek ve yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi başlayacak.