İstanbul’a kar yağacak mı? Şubat'ta İstanbul'a kar geri mi dönüyor?

Bu meteorolojik gelişme, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren bir soruyu da beraberinde getiriyor. 19 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona ermesi planlanan sömestr tatilinin ardından, okulların 2 Şubat Pazartesi günü açılması bekleniyordu. Ancak Orhan Şen’in işaret ettiği kar yağışının pazartesi günü megakent trafiğini ve ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda, yarıyıl tatilinin valilik kararıyla uzatılması ihtimali gündeme geldi.

Eğer tahminler gerçekleşir ve yoğun kar yağışı hayatı felç edecek noktaya ulaşırsa, öğrencilerin ders başı yapacağı ilk gün "kar tatili" haberiyle birleşebilir. Meteorolojik modellerin önümüzdeki 48 saat içinde kesinleşmesiyle birlikte, İstanbul Valiliği’nin ulaşım güvenliği açısından alacağı kararlar merakla bekleniyor.