İstanbul’a kar yağacak mı? Şubat'ta İstanbul'a kar geri mi dönüyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve önde gelen hava tahmin modellerinden gelen son veriler, kışın en sert yüzünün kapıya dayandığını gösteriyor. Ocak ayının son haftasında etkili olan fırtına ve sağanak yağışlar, yerini dondurucu bir soğuğa bırakmaya hazırlanıyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in son değerlendirmeleri, İstanbul ve çevresinde kışın en hareketli günlerinin kapıda olduğunu gösteriyor. Hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden sarkacak olan kuzeyli sistem, sadece sıcaklıkları düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda kar hasretini de sona erdirecek gibi görünüyor.
Şen’in tahminlerine göre, pazar günü Trakya ve Karadeniz’in iç kesimlerinde başlayacak olan kar yağışı, pazar gecesinden itibaren etkisini artırarak pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu’nun genelinde kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte, yağışın şehir merkezlerinde de beyaz örtü bırakma ihtimali oldukça güçlenmiş durumda.
Bu meteorolojik gelişme, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren bir soruyu da beraberinde getiriyor. 19 Ocak’ta başlayan ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona ermesi planlanan sömestr tatilinin ardından, okulların 2 Şubat Pazartesi günü açılması bekleniyordu. Ancak Orhan Şen’in işaret ettiği kar yağışının pazartesi günü megakent trafiğini ve ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda, yarıyıl tatilinin valilik kararıyla uzatılması ihtimali gündeme geldi.
Eğer tahminler gerçekleşir ve yoğun kar yağışı hayatı felç edecek noktaya ulaşırsa, öğrencilerin ders başı yapacağı ilk gün "kar tatili" haberiyle birleşebilir. Meteorolojik modellerin önümüzdeki 48 saat içinde kesinleşmesiyle birlikte, İstanbul Valiliği’nin ulaşım güvenliği açısından alacağı kararlar merakla bekleniyor.