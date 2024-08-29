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İstanbul'da taksi sayısını artıracak uygulama onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

29 Ağustos 2024 | 11:52
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 12:04
İstanbul'da taksi sayısını artıracak uygulama onaylandı

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, "Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi Teklifi" görüşüldü.

Uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksinin istendiği teklifte, araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olması istendi.

Teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartları da yer aldı.

Ulaşım Akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförlerin kullanacağı, uçtan uca denetim, çevrim içi ödeme ve TAHKUK onayı ile yıllık çalışma ruhsatnamesi şartlarının da olduğu teklifte, güvenlik amacıyla araçta güvenlik bölmesi olması ve yolcu bulmada verimlilik ile kamu tarafından denetlenebilir olması açısından sistemin tercih edildiği belirtildi.

Gürkan Akgün, uzun süredir bu konuda çalıştıklarını ve bu sistemin, çağa ayak uyduran bir sistem olduğunu söyledi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, uygulama kullanımının mecbur olmaması ve taksilerde tepe lambası bulunması gerektiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise Başkan Gürkan Akgün'ün teklifle ilgili yaptığı konuşmayı 2020 senesinde kendisinin yaptığını söyledi. Burada önemli olanın idarenin iradesi olduğunu ifade eden Yücel, sistemde vatandaştan komisyon alınmamasının önemli olduğuna değindi.

Şoförlerin yolcu seçemeyeceğini ve her çağrıya cevap vereceğini anlatan Yücel, sistemin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karara ilişkin yaptığı açıklamada "2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler" dedi.

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