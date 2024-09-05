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İstanbul'da yaşamanın maliyeti 70 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 61,84 arttı.

05 Eylül 2024 | 12:28
Son Güncellenme: 05 Eylül 2024 | 13:19
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 70 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 124,77 artış oranı ile tuvalet kağıdı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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