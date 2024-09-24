İstanbul'daki bir konkordato Anadolu'daki 20 firmayı batırabilir

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bloomberg HT'de konkordato sorununa dikkat çekti. Balcıoğlu “Görünen bir şey var ki, yüzde 10 kazandığınız bir sektörde yüzde 60’la bir yatırım yapamazsınız. Şu an yatırım yapılamıyor, şu an sanayi sektörü batmamaya çalışıyor. Türkiye’de çok özel şeyler yapmıyorsa bankacılık dışında kazanan bir sektör yok. Bunun aşılması lazım" diyor.

Balcıoğlu "İstanbul’da bir firma konkordato ilan ettiğinde Anadolu’da en az beş firmayı etkiliyor. Anadolu’daki o beş firma da kendinden aşağıda en az 20 firmayı batırabilir. Konkordato ilan eden şirketin ödememe hakkı var. Oradan ödeme alamayınca siz de ödeyemiyorsunuz. Yıl sonuna kadar bu çarpan etkisi ile, domino etkisi ile yürümeye başlarsa bu Türkiye’nin hem sanayisini hem ticaretini yok edecek. Bunun önüne geçilemezse, birçok insanımız zarar görecek” diyo konuştu.