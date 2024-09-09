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  • İstanbul Holding ile Çin’in Gansu eyaleti arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İstanbul Holding ile Çin’in Gansu eyaleti arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İstanbul Holding ile Çin’in Gansu Eyaleti arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları ile Türkiye- Çin arasında yeni iş birlikleri oluşturmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

09 Eylül 2024 | 11:46
İstanbul Holding ile Çin’in Gansu eyaleti arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türk-Çin Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden 20 iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde tarım ve sanayi sektörlerindeki stratejik yatırımlara vurgu yapıldı. Törende Türk-Çin iş dünyası arasında karşılıklı güven ve iş birliğinin önemine değinen İstanbul Holding A.Ş. Başkanı Murat Kalsın, "Bu anlaşmalar, sadece iş fırsatları yaratmakla kalmayıp, uzun vadede sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturacaktır" dedi.

Türkiye ve Çin arasındaki tarihi ve kültürel etkileşimler, iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın zeminini oluştururken, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve geniş ticaret ağları yeni iş birliği fırsatlarının kapısını aralıyor. İstanbul Holding de Türkiye- Çin arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak önemli anlaşmalara imza attı. İstanbul Holding ile Gansu Yasheng Uluslararası Ticaret A.Ş. arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları ile Türkiye ve Çin arasında dostane iş birliğini geliştirmeye yönelik önemli maddeler üzerinde uzlaşıldı. Anlaşma, iki ülkenin iş dünyaları arasında iletişim ve etkileşimi artırmayı hedefliyor. Gansu Yasheng Uluslararası Ticaret A.Ş., Ltd Başkanı Tian Zhiqiang ile İstanbul Holding A.Ş. Başkanı Murat Kalsın’ın karşılıklı ziyaretlerini teşvik etme, ekonomik ve ticari heyetlerin ziyaretleri düzenleme, denetimler ve müzakereler gibi faaliyetlerin yürütülmesi, anlaşmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

Uzun vadeli iş birliklerinin yolunu açacak

Türk-Çin Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen törende anlaşmalara ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Holding A.Ş. Başkanı Murat Kalsın, “İmzaladığımız anlaşmalar, İstanbul Holding A.Ş. ve Gansu Eyaleti girişimcileri arasında uzun vadeli iş birliklerinin yolunu açarken, iki ülkenin ticari ve kültürel ilişkilerini de güçlendirecek. Bu iş birliği bizleri daha ileriye taşıyacak ve her iki ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak" dedi.

Yatırımlar ve ticaret teşvik edilecek

Anlaşma kapsamında ticaret yasaları, proje yatırımları ve piyasa eğilimlerine ilişkin ticari sırlar hariç olmak üzere, taraflar birbirlerine iş birliği fırsatları yaratacak bilgiler sunacak. Bu sayede, her iki tarafın üye işletmeleri için daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturulacak. Ticari sergilerde ve yatırım sempozyumlarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar atılacak. Taraflar, ticaret fuarlarında, yatırım forumlarında ve seminerlerde birlikte çalışarak, karşılıklı yatırımlar ve ticaret teşvik edilecek.  Bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi için davet, karşılama ve etkinlik düzenlemesi konusunda kolaylık ve hizmet sağlanmasına yönelik adımlar atılacak.
 

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