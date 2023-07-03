Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 3 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ, 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...
Avcılar elektrik kesintisi
Bağcılar elektrik kesintisi
Bahçelievler elektik kesintisi
Beşiktaş elektrik kesintisi
Eyüpsultan elektrik kesintisi
Güngören elektrik kesintisi
Küçükçekmece elektrik kesintisi
Sarıyer elektrik kesintisi
Silivri elektrik kesintisi
Şişli elektrik kesintisi
Sultangazi elektrik kesintisi