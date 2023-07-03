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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 3 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz elektrik kesintisi programı...

03 Temmuz 2023 | 10:16
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2023 | 10:22
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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 3 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ, 3 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin elektrik kesintisi programını paylaştı. BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'da Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ilçelerine belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

Avcılar elektrik kesintisi 

Bağcılar elektrik kesintisi

Bahçelievler elektik kesintisi

Beşiktaş elektrik kesintisi 

Eyüpsultan elektrik kesintisi 

Güngören elektrik kesintisi 

Küçükçekmece elektrik kesintisi 

Sarıyer elektrik kesintisi 

Silivri elektrik kesintisi 

Şişli elektrik kesintisi 

Sultangazi elektrik kesintisi 

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