İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu

İTO, temmuz ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,04 arttı.

Temmuzda yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlarda sektörler bazında incelendiğinde temmuzda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10,76 ile ulaştırma ve haberleşme harcamalarında görüldü. Onu yüzde 6,72 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları, yüzde 6,60 ile sağlık ve kişisel bakım, yüzde 4,44 ile gıda, yüzde 4,23 ile konut, yüzde 2,78 ile diğer harcamalar grubu takip etti.

Ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52 artış görülürken, giyim grubunda fiyatlar yüzde 2,04 azaldı.

Toptan fiyatlarda artış oranı inşaat malzemelerinde yüzde 7,48, mensucatta yüzde 5,02, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,90, gıdada yüzde 1,88, kimyevi maddelerde yüzde 0,90 olarak belirlenirken madenler grubunda yüzde 1,94, işlenmemiş maddelerde ise yüzde 4,62 azalış gerçekleşti.