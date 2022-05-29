İstanbul Valiliğince, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma töreni ve birçok ilçedeki kültür-sanat etkinliklerinden dolayı vatandaşlara alternatif güzergahları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy’de bugün saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni’nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Bakırköy ilçemizde (pazar günü) saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecektir.

Törene katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için 13.00-20.00 saatleri arasında;

Havuzlu Kavşak – Florya Kavşak arası,

Yeni Havalimanı Caddesi,

Bakırköy – Zeytinburnu Sahil Yolu,

Basın Ekspres ve

D100 Karayolundan

Atatürk Havalimanına gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılması önem taşımaktadır.

ÇEKMEKÖY, ESENYURT, KÜÇÜKÇEKMECE, MALTEPE, ŞİŞLİ

Valilik, kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli’de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, “Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.