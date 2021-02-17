Megakent İstanbul bu sabah yoğun bir kar yağışına uyandı. Peki, bu sürpriz kar yağışının nedeni neydi? İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan İstanbul’da her zaman gerçekleşmeyecek bir durumun yaşandığını söylüyor ve “Biz buna teknik olarak ‘deniz etkisi’ diyoruz. Sürpriz oldu” yorumunu paylaşıyor.

Dilek Çalışkan’ın yorumları şöyle: Biz buna teknik olarak deniz etkisi diyoruz. Her zaman gerçekleşmez. Rüzgarlar Karadeniz üzerinden nemi ya da bulutu kütle halinde İstanbul üzerine taşır. Bugün bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. Çünkü bu deniz etkisi her zaman gerçekleşmez. Sürpriz yağmur ya da kar böyle gerçekleşiyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Öğleden sonra ve akşam arasında uzun bir süre kar yağışı ara verecek. Hatta güneş çıkabilecek. Bugün buz kristalleri yağabilir, bu ne kar, ne doludur. Bulgura benzer küçük buz taneleri yağabilir. Halk arasında buna bulgur deniyor.

Karın en yoğun olduğu zaman sabah saatleriydi. Öğleden sonra ve akşam bu denli yoğun; birden bastıracak bir kar yağışı beklemiyoruz. Ama henüz bitmedi. Bu gece ve yarın sabah kısım kısım kar yağışı var. Yarın sıcaklıkta yükselme olacağı için kar yağışı zamanla sulu kara çevirecek. Ama artık cuma günü İstanbul’u terk edecek, çünkü sıcaklıklar İstanbul’da en azından 5-6 dereceye yükseliyor.