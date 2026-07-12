Evlenecek çiftleri ilgilendiriyor: Tüketiciler Birliği’nden düğün salonu sözleşmesi uyarısı geldi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonu seçimi yapacak çiftlere önemli uyarılarda bulundu. Şahin, sözleşmelerin dikkatle incelenmesi, iptal şartlarının açıkça yazdırılması ve işletmenin ruhsatının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de her yıl 1 milyon düğün yapılıyor

Şahin, her yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyon düğün gerçekleştirildiğini ve bu organizasyonların milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Düğün organizasyonlarına ilişkin tüketicilerden çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Şahin, yaşanan sorunların büyük bölümünün doğru hazırlanmış bir sözleşmeyle önlenebileceğini belirtti.

“Düğün salonu sözleşmelerine kendi şartlarınızı da yazdırın”

Şahin, çiftlerin düğün salonlarının hazırladığı matbu sözleşmeleri incelemeden imzalamamaları gerektiğini vurgulayarak, "Şikayetleri derleyip topladığımızda en çok karşılaştığımız sıkıntıları baştan elemenin bir imkanı var. Bu da düğün salonuyla ya da parti evleriyle yapacağımız sözleşmeye bağlı. Bu sözleşmelere asla tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı olur. Siz de mutlaka şartları yazdırın." dedi.

“Kapora iadesi için sözleşmedeki maddeler belirleyicidir”

En çok karşılaştıkları husus hakkında bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Bir düğün organizasyonu yapılacak, kaporalar veriliyor ya da ödeme tamamen yapılıyor fakat düğüne 2 ay veya 15 gün kala düğün iptal ediliyor. İşte burada bizim düğün salonuna vermiş olduğumuz paranın tamamı mı gitti, kaporası mı gitti, ne olacak? Düğün salonunun bizden alacağı mı var, bizim ondan alacağımız mı var gibi tartışmalar yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek için mutlaka cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek bizim paramızı tamamen alma gibi bir hakkımız var. Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirleyerek düğün salonuna, salonu başkasına verememe ihtimalinden dolayı düğün gününe az kaldığı için bir ödeme yapılır. Şöyle bir durum da var, eğer o gün düğün salonu verilmişse, biz iptal etmemize rağmen o salon bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade eder. Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları eğer sözleşmeye yazarsak, bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bizi koruyan bir unsur haline geliyor. Buna dikkat edelim."

"Ruhsatı göstermeyen işletmelerden uzak durun"

Şahin, çiftlerin en mutlu günlerinde bir olumsuzluk yaşamaması için işletmelerin ruhsat durumunu mutlaka sorgulaması gerektiğini dile getirdi.

Ruhsatı talep edilmesine rağmen göstermeyen işletmelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Şahin, "Davetliler, düğün sahipleri, organizasyon sahipleri açısından işletmenin ruhsatının olup olmadığını sorun lütfen. Ruhsatın olmaması demek yangınla alakalı tedbirleri almamış demek. Mutfakla ilgili tedbirleri almamış anlamına geliyor. Eğer size ruhsatını gösteriyorsa gönül rahatlığıyla o işletmede düğün ya da diğer organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ama göstermiyorlarsa lütfen oradan uzaklaşın. Parasına falan bakmayın çünkü gerek yangınlarla ilgili tedbirlerde gerekse gıda kontrolünde denetime açık değiller ve bize zarar verebilirler. Bu zararlardan kurtulmanın yolu ruhsatlı bir düğün salonu ya da parti evinde o organizasyonu yapmanızdır." diye konuştu.