ARA
DOLAR
47,00
0,01%
DOLAR
EURO
53,58
-0,06%
EURO
ALTIN
6086,38
-0,24%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump'tan İran'a sert çıkış: Hürmüz Boğazı açık, dün gece onları fena bombaladık

Trump'tan İran'a sert çıkış: Hürmüz Boğazı açık, dün gece onları fena bombaladık

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirterek İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Dün gece onları fena bombaladık" derken, İran'ın nükleer anlaşmayı kabul ettikten sonra bir gemiye İHA saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son Güncellenme:
Trump'tan İran'a sert çıkış: Hürmüz Boğazı açık, dün gece onları fena bombaladık

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NBC News'e telefonla bağlanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirterek İran'a yönelik operasyonlara değindi. Trump, İran'ın yürütülen görüşmeler sırasında anlaşmayı kabul ettiğini ancak kısa süre sonra insansız hava aracıyla bir gemiye saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Trump: Hürmüz Boğazı açık

ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalındaki "Meet the Press" programına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Senatör Lindsey Graham’ın ölümü ve aralarındaki ilişki hakkında konuşmasının ardından İran’la ilgili soruları yanıtladı. "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" demesine rağmen İran’a tepki gösteren Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları fena bombaladık. Onlar çok ama çok kötü ve hasta ruhlu insanlar" ifadelerini kullandı.

"Önce anlaşmayı kabul ettiler, sonra her şeyden vazgeçtiler"

İran ile yürütülen görüşmelere de değinen Trump, "Son birkaç gündür onlarla görüşmeler yapıyorduk. Dün bizim açımızdan kusursuz bir anlaşmayı kabul ettiler. Nükleer program yok, hiçbir şey yok. Her şeyden vazgeçtiler. Ancak odadan çıktıktan sonra, daha bir saat bile geçmeden insansız hava aracı (İHA) ile bir gemiye saldırı düzenlediler. Ben de ‘Siz gerçekten hasta insanlarsınız’ dedim. İşte durum bu" şeklinde konuştu.

Etiketler
ABD İran Haberleri trump Hürmüz Boğazı ABD Başkanı
İlgili Haberler
Trump sağlığı ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Bilişsel testi gündem oldu
Trump sağlığı ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Bilişsel testi gündem oldu
Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda: İran geçişleri durdurdu
Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda: İran geçişleri durdurdu
ABD'den açıklama: Hürmüz Boğazı uluslararası gemi trafiğine açık
ABD'den açıklama: Hürmüz Boğazı uluslararası gemi trafiğine açık
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL