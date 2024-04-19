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İstanbullular dikkat! 21 Nisan'da bu yollar trafiğe kapalı

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 21 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

19 Nisan 2024 | 14:41
İstanbullular dikkat! 21 Nisan'da bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 11.00-17.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine, 19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak'ta Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak kesişimine, Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak'ta Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine, Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak'ta Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak'ta Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar trafik akışı sağlanamayacak.

Bu yollara alternatif olarak Silahşör Caddesi ile Harzemşah, Doktor Şevket Bey, Opr. Raif Bey, Talimhane, Hilal, Kısmet, Mithatpaşa Caddesi ve Örnek sokakları kullanılabilecek.

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