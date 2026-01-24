İstanbullular dikkat! Bu metro hattı iki gün kapalı olacak

Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabı çalışmaları nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet veremeyeceği duyuruldu.
Metronun kapalı olacağı süre boyunca, gece metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde hat güzergahında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacağı kaydedildi.
26 Ocak Pazartesi günü kullanıma tekrar açılacak
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte Üsküdar-Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi. M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacağı da ifade edildi:
"Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla birlikte, Üsküdar-Sultanbeyli arasında ulaşım süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek.
Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda belirtilen tarihlerde işletme düzenlemesi yapılacaktır.
Bu kapsamda;
23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak,
24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak,
26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır.
Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ulaşım sağlanacaktır."