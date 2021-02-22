Yeni koronavirüs haritası paylaşıldı… İşte oransal olarak en fazla koronavirüs vakası görülen iller: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat’ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı. İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 68,23, Ankara’da 35,39, İzmir’de 42,67 oldu. Oransal olarak ilk 10 sırada Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman yer alıyor.

Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KPgQ3g8c5N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter’da paylaştığı mesajda, “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.” ifadelerini kullandı.

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