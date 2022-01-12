Capital Dergisi’nin 21 yıldır hazırladığı ‘En Beğenilen Şirketler’ araştırmasının sonuçları belli oldu. İş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding 7’nci kez en beğenilen şirket olmayı başardı. Arçelik de 6’ncı kez 2’nciliği korudu. Listenin geri kalanında yeni nesil şirketler varlığını daha güçlü hissettirmeye devam etti.

Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 628 şirketten 1.980 yönetici katıldı.

Bu yıl Koç Holding liderliğini, Arçelik de ikinciliğini korudu. İlk iki aynı kalırken listenin devamında büyük bir hareket yaşandı. Bu yıl üçüncülük koltuğuna geçtiğimiz yılın 7’ncisi Getir oturdu. 4’üncülüğe de geçtiğimiz yılın 9’uncusu Trendyol geldi. Unilever listede kendine 5’inci sırada yer buldu. 2021 yılında tam 20 şirket yer değiştirdi.

Listede en büyük çıkışı yaşayan şirketler Opet, Ford Otosan, Amazon, Apple, Hepsiburada, Trendyol, Getir ve Şişecam oldu. Opet 16’ncılıktan 8’inciliğe, Ford Otosan 20’ncilikten 12’nciliğe, Amazon 17’ncilikten 10’unculuğa, Apple 19’unculuktan 13’üncülüğe, Hepsiburada 20’ncilikten 14’üncülüğe, Trendyol 9’unculuktan 4’üncülüğe, Getir 7’ncilikten 3’üncülüğe, Şişecam da 14’üncülükten 10’unculuğa yükseldi.

Listeye 3 şirket girdi

Bu yıl listeye 3 yeni şirket giriş yaptı. Anadolu Grubu 18’inci, Mavi 19’uncu, Anadolu Efes 20’nci sıradan listede yerini aldı.