İtalya’daki tur operatörlerinin Türkiye’ye düzenlediği turistik seyahatlerin önü açıldı.

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerine uyguladığı seyahat tedbirlerini gevşetme kararı aldı.

Son dönemde Omicron varyantının etkisiyle vakaların hızlı artışını gerekçe göstererek AB ülkeleri dahil pek çok ülkeye seyahat kısıtlaması getiren İtalya, şubattan itibaren AB ülkeleri için kısıtlamaları gevşetmeye başlayacak.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın imzaladığı yeni düzenlemeye göre, 1 Şubat’tan itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelecek kişiler, Kovid-19 aşısı yaptırmış olmayı ya da kısa süre önce Kovid-19’dan iyileşmiş olmayı veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test ibrazını belgelendiren “Yeşil Geçiş” sertifikası göstererek İtalya’ya seyahat edebilecek. Bu düzenlemeyle 14 Aralık’ta uygulamaya konulan; AB’den gelecekler için getirilen negatif sonuçlu test ibrazı ve 5 günlük karantina şartı kaldırıldı.

Aynı düzenlemede, Türkiye de İtalya’nın Eylül 2021’den beri uyguladığı “Kovid-19’suz turizm koridoru” programındaki yerler arasına dahil edildi. Buna göre, İtalya’dan Türkiye’ye tur operatörlerinin düzenlediği turistik seyahatlerin önü açıldı.

“Kovid-19’suz turizm koridoru” programı çerçevesinde, Kovid-19 aşısı olanlar ya da Kovid-19’dan yeni iyileşenler, tur operatörlerinin turistik turlarıyla İtalya’dan Türkiye’ye seyahat edebilecek. Ayrıca söz konusu turlara katılanlar, yolculuk öncesi ve sonrasında İtalya’ya girişte yine Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olacak. Bu şartları yerine getirenlerin İtalya’ya dönüşte 10 gün karantinaya girmesine gerek olmayacak.

Sağlık Bakanlığının son düzenlenmesiyle Türkiye’nin yanı sıra Küba, Singapur, Umman, Fransız Polinezyası ve Tayland’ın Puket Adası İtalyanların ziyaret edebileceği “Kovid-19’suz turizm koridoru”na dahil edildi.

İtalya, “Kovid-19’suz turizm koridoru” programını, Maldivler, Seyşeller, Mauritius, Dominik Cumhuriyeti, Aruba ile Mısır’ın Şarm El Şeyh ve Marsa Alam kentlerini dahil ederek Eylül 2021’de başlatmıştı.

Bu arada, AA muhabirinin ulaştığı İtalya Turizm Bakanlığı yetkilileri de son düzenlemedeki “Kovid-19’suz turizm koridoru”nun sadece İtalyan turistleri ilgilendirdiğini ve İtalyan turistlerin Türkiye’ye gidip gelebileceğini belirtti.

İtalyanlar, salgın nedeniyle yaklaşık iki senedir, geçerli iş veya sağlık gibi gerekçeler olmadan Türkiye’ye seyahat edemiyordu.