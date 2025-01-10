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İtalyan Bakan Urso: Baykar, Leonardo ile güçlerini birleştirebilir

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir" dedi.

10 Ocak 2025 | 17:24
İtalyan Bakan Urso: Baykar, Leonardo ile güçlerini birleştirebilir

Urso, Senato'da kendisine yöneltilen bir soru üzerine İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in, Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baykar ile yapılan anlaşmanın Türkiye ve İtalya arasındaki teknolojik ve endüstri işbirliğinin ana hatlarının belirlenmesine katkı sağladığını belirten Urso, "Baykar, Piaggio Aerospace’i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir" dedi.

Urso, İtalya'da havacılık sektörünü ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) liderliklerini güçlendirmek için Leonardo gibi güçlü şirketlerin daha fazla ittifak kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i geçen ay satın aldığını duyurmuştu.

İtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumunda bulunuyor. AA

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