Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalarda seçim süreci devam ediyor. Seçim heyecanının en yüksek olduğu odalardan biri de İstanbul Ticaret Odası. Türkiye’de her üç şirketten birinin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçimler 9 Kasım’da Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde üç ayrı salonda gerçekleşecek. 690 bin üyeye karşılık 50 bin işletmenin oy kullanması beklenen İTO’da, yapılacak komite seçimlerinden bir hafta sonra başkanlık seçimine gidilecek. Komite seçimlerinin ardından yapılacak seçimle meclise gönderilmek üzere yaklaşık 261 üye belirlenmiş olacak.

İTO’da adaylık yarışında öne çıkan iki isim bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Platformu, 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 21’inci Dönem Oda seçimleri öncesi İTO Başkan adaylarının, mevcut Oda Başkanı Şekib Avdagiç olduğunu duyurdu. Öte yandan seçim ofisi kurarak adaylık çalışmalarını yürüten İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın da güçlü bir aday olarak yerini aldı.

Muhafazakar kanadın güçlü olduğu İTO seçimlerinde muhalefeti sıkı bir çalışma yürüttüğü isimlerde var. S. Saadettin Saran aday olarak kendini açıklarken, kulislerde geçen diğer isimler ise Dursun Topçu, Bekir Taner Ateş ve Atilla Bingöl. Sürpriz adaylar arasında muhalif kanadın nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

Başkan adayları seçilmeleri durumunda planlarını Ekonomist’e anlattı. Yeni dönemde başkan adayı olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başladıkları görevi tamamlamak üzere aday olduğunu kaydediyor. Bu dönemde, 700 bin üyenin tamamını merkeze alan bir yönetim ve faaliyet anlayışı geliştirdiklerini de sözlerine ekliyor.

Murat Kalsın ise , 2023 Türkiye’si yolculuğunda güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye hedefi için devlete, millete ve İstanbul iş dünyasına destek olmak, ülke ekonomisine güç katacak bir İTO yönetimi oluşturmak için İstanbul Ticaret Odası başkanlığına aday olduğunu aktarıyor.

İTO üyelerinin yurtdışına açılmalarını ve yabancı finansman kaynaklarına ulaşabilmelerini sağlamak üzere çalışacaklarını kaydeden Klasın, üyelerin sektörel sorunlarını hükümetin ilgili makamlarına iletmek, tüm üyelerin İTO’nun bütün imkânlarından faydalanarak aidiyet duygusunu kazandırmanın en önemli hedefleri arasında yer aldığını anlatıyor.

ŞEKİP AVDAGİÇ: BAŞLADIĞIM GÖREVİ TAMAMLAMAK İÇİN ADAYIM

“Başladığımız görevi bitirmek, bitirdiklerimize yenilerini eklemek için adayım. Başladıkları icraatları tamamlamak, projelerimize yenilerini eklemek, İTO’nun 140 yılına dört altın yıl daha ilave etmek için göreve talibim. İTO’nun 20. dönemi, odamız açısından pandemiye rağmen gerçek anlamda bir atılım ve altın yıllar dönemi oldu. Bu dönemde, 700 bin üyemizin tamamını merkeze alan bir yönetim ve faaliyet anlayışı geliştirdik.

Dijital Oda olmakla yetinmedik, dijital çağa istikamet veren üyelerin Odası olduk. Gençlerimizin ve girişimcilerimizin fikirlerinin ekonomiye dahil eden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimizi, 1100 girişimcimizle Türkiye’nin ve bölgenin en büyük start-up ve girişimcilik merkezine dönüştürdük.

Şimdi bu merkezimizi Eminönü’nde yeni bir binaya taşımaya hazırlanıyoruz. İkinci etabını açtığımız Teknopark İstanbul’u Savunma Sanayi Başkanlığı’mızla beraber daha da genişletip teknopark ekosisteminin gözbebeği haline getirdik.”

MURAT KALSIN: EN GÜÇLÜ ADAYIZ, ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

“Bir yıldır seçime hazırlanıyoruz. Beş aydır sahadayız. Üyeleri ziyaret ediyoruz, sohbet ediyor dertlerini dinliyoruz.

Oylarını almaktan ziyade, üyelere dokunmak, dertlerini dinleyip organizasyonlarına katılmak, ziyaret edip sohbet etmek en önemli çalışmamız. 2 Kasım Çarşamba günü seçim çalışmalarımızı yürüttüğümüz 2000 iş insanının katıldığı bir seçim daveti düzenliyoruz.

Arkamıza bu kadar ciddi bir kitleyi almışken, aylarca seçim çalışması yapıp İstanbul iş dünyasına bir ümit bir umut olmuşken adaylıktan çekilmemiz asla söz konusu değil. En güçlü adayız ve bütün kadrolarımıza seçimlere gireceğiz.”