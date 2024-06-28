ITserv Technology ve Octopus’tan stratejik ortaklık

Yeni nesil teknoloji çözümleri şirketi ITserv Technology ve perakende alanında markaların verimliliğini artıran akıllı çözümler sunan Octopus, stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu iş birliği ile perakende teknolojileri konusundaki uzmanlığını kullanarak müşteri davranışlarını analiz etmeyi ve işletmelere yeni stratejik bakış açıları kazandırmayı hedefleyen Octopus, küresel gücünü artıracak.

YURTDIŞI AÇILIM

Uçtan uca teknoloji çözümleri sunan ITserv Technology, inovatif çözümleriyle fark yaratan markalarla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu hedefle yapılan iş birliği kapsamında ITserv Technology, Octopus’un Türkiye ve farklı pazarlardaki satış ve saha operasyonlarını yürütecek.

Octopus, ITserv Technology’nin tecrübesiyle birlikte başarısını Londra, Dubai, Riyad operasyonları aracılığıyla dünyaya taşıyacak.



ITserv Technology CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan, “Octopus ile birlikte önemli bir çözümü perakende dünyasına sunmak üzere önemli bir iş birliğine imza attık. Türkiye’nin yanında Londra, Dubai ve Riyad ofislerimizle Octopus’un satış ve servis alanındaki çalışmalarını üstleneceğiz. Kurumları teknolojiden faydalandırarak kendi iş alanlarında fark yaratmalarını sağlamak için çalışıyoruz. ITserv Technology, sektörel çözümler odağıyla perakende teknoloji çözümleri sunan Octopus ile fark yaratacak” dedi.

DAVRANIŞ ANALİZİ YAPIYOR

Octopus, bulut tabanlı teknolojilerle işletmelere müşterilerin perakende dünyasındaki yolculuklarını detaylı olarak anlamalarını sağlayıp, bu analizlerle pazarlama stratejileri oluşturmalarını kolaylaştırıyor. Perakende noktalarındaki sensörler aracılığıyla topladığı verilerle müşterilerinin satış ve pazarlama stratejilerini desteklemek adına 360 derecelik çevrimdışı dijital deneyim sunmayı da vadediyor. Davranış analizi yaparak ve kişilerin beğenilerini analiz ederek satış ve pazarlama stratejilerine destek oluyor.

Octopus CEO'su Emre Yıldız ise iş birliği hakkında şöyle konuştu: “Octopus olarak hedefimiz Türkiye’de yakaladığımız ivmeyi global pazarlarda sürdürmek. Şu anda Hollanda, İngiltere ve Dubai’de satış yapmak üzere ekip arkadaşlarımız mesailerine başladılar ancak bu; bizim gibi teknoloji girişimleri için çok kolay değil. ITserv Technology'nin 10 yılı aşkın pazar tecrübesi, uçtan uca bütünleşik teknoloji servisleri çözümü Octopus için çok önemli bir katalizör etkisi yaratacak. Şu an birlikte çalıştığımız projeler heyecan verici ve bu kategoride oyun değiştirici olacağımızdan hiç şüphem yok.”