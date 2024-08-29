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İzmir Körfezi'nde ölen balıklarla ilgili dikkat çeken yorumlar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde son dönemde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili yaptıkları araştırmada ulaştıkları sonuçları anlattı. Tanrıkul'dan bir de önemli uyarı var.

29 Ağustos 2024 | 02:45
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 02:47
İzmir Körfezi'nde ölen balıklarla ilgili dikkat çeken yorumlar

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor. Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesinin dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, AA muhabirine İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun 1970'li yıllarda başladığını, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte sorunun büyüdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Tansel Tanrıkul'un yorumları şöyle:

 

1 İzmir Körfezi'ndeki kirlilik en çok dip balıklarını öldürüyor

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik en çok dip balıklarını öldürüyor İzmir Körfezi'nde geçmişte de lokal balık ölümlerinin yaşandığını ancak bu yıl ölümlerin görüldüğü alanın genişlediğini aktaran Tanrıkul, ölen balıkların çoğunun dibe ya da yarı dibe bağımlı türlerde olduğunu saptadıklarını ifade etti.

2 KİRLİLİĞE DAYANIKLI BALIKLARIN ÖLMESİ...

KİRLİLİĞE DAYANIKLI BALIKLARIN ÖLMESİ... Tanrıkul, "Bizim daha çok gördüğümüz sargoz, çipura, lidaki, isparoz, dil ve mırmır gibi dibe bağlı yaşayan balıklar ölüyor. Bunun haricinde kefal gibi orta sularda gezen hatta çevre kirliliğine çok dayanıklı olan türler dahi artık yaşamını devam ettiremiyor. Onlar içerisinde de ölümler var. Bununla beraber levrek gibi tamamen etçil olarak beslenen hem su yüzeyinde hem suyun dibinde etçil avcılıkla beslenen balıklarda da ölümler var. Ancak kefal ve kaya balıkları gibi çevre kirliliğine çok dayanıklı türlerin dahi etkilenmesi olayın ciddiyetini gösteriyor" dedi.

3 SONBAHARDA NORMALE DÖNMESİNİ TAHMİN EDİYORUZ

SONBAHARDA NORMALE DÖNMESİNİ TAHMİN EDİYORUZ Ölümlerin İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini aktaran Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini anlattı.

4 KÖRFEZDE TUTULAN BALIKLARI YEMEYİN ÖNERİSİ

KÖRFEZDE TUTULAN BALIKLARI YEMEYİN ÖNERİSİ Körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Tanrıkul, "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bunların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla. Balığın kendisi zaten dayanamayarak ölüyor. İnsanların tüketmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir." diye konuştu.
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Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
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