JPMorgan, TCMB faiz indirimi beklentisini düşürdü

Bloomberg'de yer alan habere göre; JPMorgan, TCMB’nin eylül toplantısında 200 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı. Daha önce bu toplantı için 300 baz puanlık indirim öngörülüyordu.

Yıl sonu tahmini yüzde 37

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik, TCMB’nin son dönemdeki siyasi oynaklık nedeniyle yerleşiklerin dolarizasyonunu önlemek için politika faizini manşet enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğini belirtti. Akçelik, ekim ve aralık toplantılarında toplam 200 baz puan daha indirimle yıl sonunda politika faizinin yüzde 37’ye gerileyeceğini öngördü.

Enflasyonda riskler öne çıkıyor

Akçelik, ağustosta gıda fiyatlarındaki düşüşün tersine döndüğünü, hizmet fiyatlarındaki direncin ise sürdüğünü vurguladı. Eylül ayında okula dönüş döneminin etkisiyle hizmetlerde yeniden fiyatlama beklediklerini belirterek, TÜFE’nin aylık yüzde 2,1, yıllık ise yüzde 31,8 artabileceğini ifade etti.

Özel üniversite ücretlerindeki keskin artışların ağustos ayı enflasyonuna yansımadığını hatırlatan Akçelik, bunun eylül enflasyonu için yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi.

Ağustos enflasyonu beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2,04 arttı. Bu oran, Bloomberg HT anketindeki yüzde 1,75’lik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %33,52’den %32,95’e geriledi.