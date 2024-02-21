KAAN'ın ilk uçuşu için dış basında ilk haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN için önemli bir viraj dönüldü. Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı. Peki, KAAN'ın ilk uçuşu dünyada nasıl haber oldu? İşte dış basındaki ilk haberler:



1 Bloomberg Bloomberg'te yayınlanan haberde "Türkiye'nin Beşinci Nesil Savaş Uçağı Kaan İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi" denildi. Haberde Türkiye'nin 2019 yılında ABD öncülüğündeki F-35 projesinden çıkartıldığı belirtildi. Haberde "KAAN'ın uçuşunun Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası olduğu" belirtildi. Haberde "Türkiye'nin geliştirilmekte olan beşinci nesil savaş uçağı, ilk uçuşunu Çarşamba günü gerçekleştirdi; bu, ülkenin yerli savaş uçaklarını konuşlandırması açısından bir dönüm noktası oldu. Devlet yayın kuruluşu TRT'ye göre, Kaan olarak bilinen ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından İngiliz BAE Systems'in desteğiyle geliştirilen jet, 10 dakikadan biraz fazla süren bir uçuş için başkent Ankara'daki bir uçak pistinden havalandı" denildi.

2 Reuters Reuters'ın geçtiği haberde ise özetle şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabaları kapsamında ilk uçuşunu Çarşamba günü tamamladı. NATO üyesi Türkiye, milli savaş uçağı üretmeye yönelik TF-X projesini 2016 yılında başlattı. Türk havacılık şirketi TUSAS, İngiliz BAE Systems (BAES.L) ile anlaşma imzaladı. Yeni nesil savaş uçağını geliştirmek için 2017 yılında 125 milyon dolar değerinde yatırım yapıldı. TUSAŞ, KAAN savaş uçağının kalkışını ve ardından Ankara'nın kuzeyindeki hava üssüne dönüşünü gösteren bir video paylaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "KAAN ile ülkemiz sadece beşinci nesil savaş uçağına değil, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu teknolojilere de sahip olacak" dedi. Yeni savaş uçağı, başlangıçta dördüncü nesil Lockheed Martin F-16 jetlerinde de kullanılan iki adet General Electric F-110 motoruyla güçlendirilecek. Görgün, Türkiye'nin seri üretimde KAAN'da yerli motorları kullanmayı hedeflediğini ve bunun 2028'de başlamasının beklendiğini söyledi"

"Türkiye, uzun süredir geciken bir sürecin ardından geçtiğimiz günlerde ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16'larına yönelik 79 modernizasyon kitinin temini konusunda anlaşma sağladı. Ankara ayrıca Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından temsil edilen Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından inşa edilen 40 adet Eurofighter Typhoon jetini satın almakla da ilgileniyor"

4 Nikkei Asia Haberde özetle şu yorumlar var: "Türkiye'nin KAAN savaş uçağının prototipi Çarşamba günü ilk uçuşunu gerçekleştirirken, savunma sanayi yetkilileri uçağı Asya ve Körfez ülkelerine ihraç etmeyi umuyor. Türkiye, Rus füze savunma sistemlerini satın almasının ardından 2019 yılında ABD liderliğindeki F35, 5. nesil hayalet savaş uçağı programından çıkarılmasından bu yana savaş uçağı geliştirme çabalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çarşamba günü bir miting sırasında ilk uçuşa işaret ederek, "Kendi 5. nesil savaş uçağımızı üretme yolunda kritik bir aşamayı daha tamamladık" dedi.