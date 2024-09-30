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Kabine bugün toplanacak... Masada neler var?

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları ve savaşın bölgeye yayılma riski olacak.

30 Eylül 2024 | 09:32
Kabine bugün toplanacak... Masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olacak.

TRT'nin haberine göre Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Bu kapsamda, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele

Ekonomi başlığında ise Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.  

 

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