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Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararına ilişkin süreç de değerlendirilecek.

06 Mayıs 2024 | 09:18
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. 

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

TRT Haber'in haberine göre, Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.

Güncel ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadelede gündemdeki ana başlıklar olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

 

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