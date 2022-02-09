Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), “kademeli elektrik tarifesi” ile ilgili sorulara internet sitesi üzerinden cevap verdi. Peki, kademeli elektrik tarifesi nedir? İşte soru ve cevaplarla kademeli elektrik tarifesi:

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?

ELDER kademeli elektrik tarifesi nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor: Kademeli elektrik tarifesi; “mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri”nin tükettiği elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfıdır. Bu tarifeye göre günlük 7 kWh (kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır.

Kademeli tarifeye geçiş yapıldığı 1 Ocak 2022 tarihinde düşük kademe sınırı günlük 5 kWh olarak açıklamıştı. EPDK, 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla söz konusu kademede güncellemeye giderek bu rakamı günlük 7 kWh’ye (kilovatsaate) çıkardı.

KADEMELİ TARİFİDE SINIR NE KADAR?

EPDK, 1 Şubat 2022 itibarıyla kademeli elektrik tarifesi sınırını günlük 7 kWh (kilovatsaat) olarak belirledi. Bu tüketimin altında kalan bölüm düşük, üstünde kalan bölüm ise yüksek kademe olarak kabul ediliyor. Belirlenen günlük 7 kWh (kilovatsaat) sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısı ile çarpılması ile dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirleniyor.

OKUMA PERİYOTLARI KAÇ GÜN?

EPDK mevzuatına göre okuma periyotları 25 ve 35 gün arasında olmak zorunda. ELDER sitesinde şu örneği veriyor: 25 günlük okumalarda düşük kademeli tarife miktarı 25×7=175 kWh (kilovatsaat), 35 günlük okumalarda ise 35×7=245 kWh (kilovatsaat) olarak hesaplanır.

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNDE FATURA NASIL HESAPLANIYOR?